Sağlık Bakanı Koca'dan 'kızamık' açıklaması

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyarette açıklamada bulunan Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının Tekirdağ'a yaptığı yatırımları sıraladı.

"Tekirdağ'a 17,5 milyarlık yatırım yapıldı"

"Tekirdağ'ımıza 16 yıllık iktidarımız döneminde 17,5 milyar yani 17,5 katrilyon kadar yatırım yapıldı" diyen Bakan Koca, "Bu 17,5 milyarın 500 milyonu artı bir milyarı da şehir hastanesi de olmak üzere yani 1,5 milyar, 1,5 katrilyonu da sağlık yatırımı olmuş oldu. Şu dönemde toplam sağlık kuruluşu olarak 14 tanesi hastane olmak üzere 30 sağlık kuruluşu hizmet vermeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte özellikle bildiğiniz gibi sağlıkta şehir hastanelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği projelerden bir tanesinin de Tekirdağ'da inşaatına başlandı" dedi.

"Şehir hastaneleri sağlıkta en üst nokta"

Şehir hastanelerinin özellikle bulunduğu bölgede sağlıkta en üst zirve noktada hizmet veren kurumlar olacağının altını çizen Bakan Fahrettin Koca, "Araştırma ve eğitimin de aynı zamanda zirvesi olan üniversiteyle işbirliği ile üniversite hastanesi kimliği de bulunabilen ve en son noktada hizmetin verilebilir olduğu ve hastanın oradan artık sevk edilmediği bir farklılaşmaya doğru giden hastaneler olarak konumlandırmış oluyoruz. Burada şehir hastanenin daha önceki yatak kapasitesi 460 idi. Yeni bir yaklaşımla bunu 560'a çıkarmış olduk. Toplam kapalı alanı 158 bin olan ve 16 ameliyathanesi 96 yoğun bakım yatağı olan son derece modern ve ileri teknoloji ile donatılmış bir şehir hastanesi olacak. Bu şehir hastanesi inşaatına başlandı. 2020 yani gelecek yılın sonunda 2 yıllık zaman diliminde teslim edilmesini ve hasta kabulüne başlamak anlamında bir ihale yapılmıştı. Onu da yakın zamanda takip ediyoruz. Yani gelecek yılın sonunda hizmete açmış olacağız" diye konuştu.

"Tekirdağ Şehir Hastanesi sağlık turizmi açısından da önemli"

Bakan Koca açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bunun dışında tabii şehir hastanesinin devreye girmesi ile özellikle son dönem çok önemsediğimiz sağlık turizmi açısından da Tekirdağ'ın her geçen gün sağlık üssü olabileceği ve yakın ülkelerden de Bulgaristan, Yunanistan ve benzeri birçok ülkeden, Balkanlardan hasta turizmi anlamında önemli bir fonksiyon göreceğini düşünüyoruz. Ayrıca, devam eden ihale aşamasında olan 16 adet sağlık kuruluşumuz var. Bu 16 adet sağlık kuruluşu çerçevesinde özellikle Saray 112, Hayrabolu 112, Süleymanpaşa'da Altınova Aile Sağlığı Merkezi, Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi dahil olmak üzere bunlar planlanmış durumda. Bu yıl devreye girebilecek olan sağlık kuruluşlarımız. Bunun dışında Ergene'de 75 yataklı, Kapaklı'da 100 yataklı proje ihalesi yapılmış olan, bundan sonraki aşamada hızla yapımına devam etmeyi planladığımız bir diğer iki hastane olarak söyleyebilirim. Ayrıca son dönem acil istasyonlarımız 3'ten 2002 yılında 3 iken 31'e ambulans sayımız 3 iken 47'ye bugün yine teslimini yapacağımız 4 tane ambulans, devamında 6 ambulans daha yani 10 ambulans ile birlikte 57 ambulansa çıkmış olacak. 2002'de 3 iken bu yıl 57 olacak" dedi.

"Devlet eliyle aşılama oranı en yüksek ülkelerden birisiyiz"

"Devlet eliyle aşılamayı en yüksek oranda yapan ülkelerden birisiyiz ve 13 hastalığa karşı aşılama yapıyoruz" diyen Bakan Koca, "Toplam ortalama aşılama oranımız da yüzde 96, Tekirdağ'da yüzde 99. Kızamık ile ilgili de son dönem özellikle Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Asya'da yoğun bir salgın olduğunu biliyoruz. Toplam Avrupa'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirtmiş olduğu geçen yıl ki kızamık sayısı 82 bin 560 kişi. 2016'ya göre 15 kat, 2017'ye göre 3 kat artış söz konusu. Biz de bölgede böyle bir salgının olduğu ve doğu ile batı güzergahının merkezinde olan bir ülke olmamıza rağmen, Avrupa'nın, Kuzey Amerika'nın, Asya'nın etkilendiği gibi etkilenmedik. Fakat biz bu çerçevede de özellikle bize yakın olan kendi göç nedeniyle gelen göçmenleri aşılama dahil olmak üzere yoğun bir aşılama yaklaşımı içindeyiz. Bu anlamda yurt dışından gelen, kişi ve devamında kızamık geçiren kişiler il dışında bile olsa mutlak aşılama yaptığımızı bu anlamda daha sıkı takip ettiğimizi söyleyebilirim. Burada özellikle, kızamığın önlenebilirliği ancak aşıyla. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Kızamık birinci ve ikinci aşı bebeklik döneminde yapılan sonra okul çağında yapılan iki aşıdan oluşmakta. Birinci aşı konusunda genelde ailelerimiz hassas ve aşılama oranı yüksek ama okul döneminde bu aşılamanın aynı oranda olmadığını görüyoruz. İkinci aşının da koruyuculukta önemli olduğunu, özellikle titrasyonu, koruyuculuğu, bağışıklığı sağlamak için de ikinci aşının mutlak yapılması gerektiğini bu çerçevede yer yer bir takım okulda yapılan toplu uygulamalarla yer yer korku ve bir takım benzer yaklaşımlarla aşının daha az yapıldığını biliyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığımızla da görüşerek okullardaki uygulamayı daha tekil, daha ikna ederek ama mutlak yapılması noktasında bir gayret ve yaklaşım içerisinde olmuş olacağız. Yani, aşıyı asla ihmal etmememiz gerektiğini buradan söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Türkiye diyaliz veri sistemini oluşturuyoruz"

Konuşmasının bir bölümünde diyaliz teknikerlerine istihdam müjdesi veren ve Türkiye'nin diyaliz veri sistemini oluşturmak için çalışma yaptıklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Diyaliz teknikerleri ile ilgili özellikle birkaç gün önce resmi gazetede de yayınlandı. Diyaliz teknikerlerinin çalışmaları ile istihdamı ve merkezlerin genel durumu ile ilgili bir yönetmelikti. Diyaliz teknikerleri özellikle istihdam noktasında büyük sorun yaşıyordu. Bu yönetmelikle bu sorun çözülmüş oldu. Yani bundan böyle hemodiyaliz ve periton diyaliz sertifikalarını sonlandırıyoruz. Buralarda özellikle diyaliz teknikerlerinin istihdamının önünün açıyoruz. Buradan tabii sertifikası olanların endişeye kapılmalarına gerek yok. Bu çerçevede sertifikası olan kişiler de sertifikaları ile devam ediyor olacaklar. Ama bundan sonraki süreçte diyaliz teknikerleri de artık buralarda çalışıyor olacak. Ayrıca bu yönetmelikte bir diğer önemli gördüğümüz. Türkiye diyaliz veri sistemi oluşturuyoruz. Bundan böyle diyalizle ilgili, diyalize giren hastaların verileri dahil olmak üzere bunu görebilir olmayı, çalışma veya araştırma yapmak için uygun bir ortam olacağını ve bunun da bu anlamda yapılabilecek bilimsel çalışmalara da zemin oluşturabileceğini söylemek istiyorum" diye konuştu.

Benzer çalışmayı diğer sağlık meslekleri ile ilgili de yapacaklarını belirten Bakan Koca, sağlık çalışanları, sağlık meslekleri ile ilgili sadece diyaliz teknikerleri değil. Diyaliz teknikerleri ile başladık, diğer sağlık meslekleri ile ilgili özellikle çalışma esaslarını belirleyen, özellikle de eğitim gördükleri alanda çalışmalarının önünü açan yaklaşımlarımız bundan sonra benzer şekilde birçok yönetmelikle sağlanmış olacak" dedi.