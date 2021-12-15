İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağlık personelinden AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.


Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü personeli Erol Ketenci tarafından AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Eğitimin açılış konuşmasını AFAD Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Serap Kızılırmaklı yaparak, il genelinden katılan AFAD gönüllülerinin sorularını cevapladı. İlk yardım eğitimiyle gönüllülerin Destek AFAD gönüllüsü olma adımlarından birisi daha tamamlanırken, herhangi bir afet durumuna karşı gönüllüler arama kurtarma konusunda daha bilinçli hale geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.