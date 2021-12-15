Sağlık personelinden AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü personeli Erol Ketenci tarafından AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Eğitimin açılış konuşmasını AFAD Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Serap Kızılırmaklı yaparak, il genelinden katılan AFAD gönüllülerinin sorularını cevapladı. İlk yardım eğitimiyle gönüllülerin Destek AFAD gönüllüsü olma adımlarından birisi daha tamamlanırken, herhangi bir afet durumuna karşı gönüllüler arama kurtarma konusunda daha bilinçli hale geldi.