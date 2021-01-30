Sağlıkçıların aşı mesaisi

Tekirdağ'da sağlık ekiplerince 75 yaş üstü vatandaşların korona virüs aşılamaları sürüyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sağlıkçıların ardından yaşlı vatandaşlara da CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. İlçede son olarak 80 yaşındaki Ahmet Atılgan'a ikametinde korona aşısı yapıldı. Tüm sağlık kurallarına riayet edildiği aşılamalarda, şimdiye kadar herhangi bir sorun ve şikâyetle karşılaşılmaması sevindirdi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca analizleri tamamlandıktan sonra ‘Acil Kullanım Onayı' verilen CoronaVac aşıları, Muratlı'da belirlenen takvim ve saatlere göre yaşlılara doktor eşliğinde uygulanıyor.

Öte yandan, aşı heyecanı yaşayan yaşlı vatandaşlar ise, sundukları hizmet için sağlıkçılara ve devlete teşekkür etti.

Diğer taraftan, Tekirdağ genelinde toplam 23 bin 263 kişiye korona virüs aşısı uygulandı.