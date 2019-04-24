Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen "Geleceğe Pedal Çevir" projesi kapsamında, yaklaşık 300 lise öğrencisi 7 kilometre pedal çevirerek sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekti.

Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Gençlerin uyuşturucu ve diğer zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak, sağlıklı yaşama teşvik ve spor alışkanlığı kazandırma amaçlı düzenlenen etkinlikte yaklaşık 7 kilometrelik bir mesafe bisikletlerle geçildi.

"Sporu özendirmek için yüklendiğimiz misyonun farkındayız"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Vural, "Örgün öğretime devam eden 969, çıraklık bölümüne devam eden 45, açık meslek bölümünde ise 96 öğretmenin olduğu okulumuzda, gençlerle beraber güzel bir etkinlik daha gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Sporu özendirmek için okulların yüklendiği misyonun farkındayız. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

Okul Müdürü Vural'ın konuşmalarının ardından protokol mensupları, öğretmenler ve yüzlerce öğrenci, okulun Bisiklet Kulübü önderliğinde Kazak Gölü Mesire Alanı'na kadar pedal çevirdi. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan etkinlik, adeta bir şenlik havasında gerçekleşti.