Sağlıklı yaşam için yürüyüş

Muratlı Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe ellerinde ‘Sağlık için yürüyoruz', ‘Her gün 10 bin adım', ‘Sağlığın için adım atmaya var mısın?', ‘Her gün 30 dakika yürüyoruz' gibi pankartlarla destek veren öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Hareketli yaşamın önemini vurgulayan Muratlı Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, fiziksel aktivitenin sağlık açısından yararlarını anlattılar ve yürüyüş ve egzersiz etkinliğine katılan herkese teşekkür ettiler.