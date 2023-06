Sahibinin zapt edemediği atın ters yönde 4 nala koşarken yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ Çorlu'da ters yöne girerek 4 nala koşan atın, yoldan geçen yayaya çarptığı anlar anbean kameraya yansıdı. Kaza sonrası at arabalı şahıslar bir süre sonra olay yerini terk ederken, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzeri Derinyol mevkiinde meydana geldi. Üzerinde 2 kişinin bulunduğu 4 tekerlekli araba takılı at, Derinyol Sokak'tan Kumyol Caddesi'ne dönüş yaparak ters yönde 4 nala koşmaya başladı. Sahibi tarafından bir türlü zapt edilemeyen at, yoldan geçen yaya Fatma C. (51) isimli kadına çarptı.

Kazanın ardından yere yığılan talihsiz kadın yaralandı. At arabalı şahıslar ise birkaç dakika durduktan sonra olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

“At hızlıydı, sahibi de durduramadı”

Öte yandan görgü tanığı bir vatandaş, “At hızlıydı, sahibine de durdurmaya mahal vermeden bir anda yayaya çarptı” diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.