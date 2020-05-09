Sahil martılara emanet

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sahil alan martılara emanet.

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmesiyle kısıtlama kapsamında bulunan Tekirdağ'da kent genelinde de sokaklar, caddeler, yollar ve sahil alan boş kaldı. Geçen yıl bu tarihlerde özellikle hafta sonu günlerinde adım atılacak yer kalmayan sahil martılara kaldı. Sahilin korkuluklarına konan martılar, kimsenin olmayışı nedeniyle oldukları yerde saatlerce durdukları ve daha rahat hareket ettikleri görüldü. Tekirdağ genelinde ıssız kent görüntüsü sürerken, sokak hayvanlarının da sokak aralarında daha rahat gezindikleri ve yiyecek aradıkları gözlendi.