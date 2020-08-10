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Sahil şeritlerinde temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi, yaz sezonunda nüfus yoğunluğu artan Kumbağ Mahallesi’nde çevre temizliği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, yaz sezonunda nüfus yoğunluğu artan Kumbağ Mahallesi'nde çevre temizliği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kumbağ sahil şeridinde, rutin temizlik çalışmaları ve Korona virüsü salgını tedbirleri dışında yaya ekipler tarafından çevre temizliği çalışmaları da gerçekleştiriliyor.


Yaz aylarında turist akınına uğrayan Kumbağ Mahallesi'nde, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kordon boyu, kumsallar ve Dut Limanı olarak bilinen piknik alanında ekstra çöp toplama ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirildi. Kumbağ Mahallesi dışında diğer mahallelerde de düzenli olarak çevre temizliği çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 100. Yıl Mahallesi'nde de mıntıka temizliği yapıldı. Ekstra temizlik çalışmaları ile yaşanabilir bir Süleymanpaşa'nın gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı belirtildi.

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