Sahilde atlı devriye başladı: Tekirdağ sahilleri atlara emanet

Tekirdağ sahilleri yaz ayı boyunca Heybet ve Kafkas'a emanet.

Nevşehir Jandarma At/Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) Tekirdağ'da gelen Jandarma Atlı Timi sahillerinde devriye görevine başladı. Heybet ve Kafkas isimli atlar ile göreve başlayan Jandarma Timi, ilk devriyesini Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Sahilinde attı. Atlar, yaz ayları boyunca İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki sahillerde vatandaşların güvenliğini sağlayacak. Atlı devriye faaliyeti, dron ile havadan da görüntülendi.

Sahile gelerek devriye faaliyetini yakından inceleyen Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Tekirdağ ilimiz için ilk defa gerçekleşen bir uygulama. Tabi ki turizmin başkenti dediğimiz Antalya ilimizde jandarmamızın bu atlı birlikleri devamlı suretle bulunuyordu. O yörede yaşayan vatandaşlarımız, bunları orada görmüşlerdir. Çok memnun olduğumuz, vatandaşlarımızın da memnun olacağı bir uygulama. Tekirdağ ilimizde de başlamış olması son derece memnuniyet verici. Halkımız, jandarma atlı birliklerimizin nezaretinde tatillerini, yüzme faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir" dedi.

Sahilde denize giren vatandaşlarda jandarma atlı timine yoğun ilgi göstererek devriye atan atlarla bol bol fotoğraf çekilmeye çalıştı.