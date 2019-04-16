Sahne genç tiyatrocuların

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun yeni oyunu 18 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de sahnelenecek.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen tiyatro oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor. Tiyatro grubunun yeni oyunu 18 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek.

Oyuncu kadrosu

Oyuncu kadrosunun oldukça geniş olduğu oyunda yönetmenliği Volkan Kuru üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Segah Saba Kuru, Arzu Kılıç, Onur Aktan, Eren Güler, Eren Süloğlu, Evrim Yüzüak, Sahragül Taşkın, Berfin Aygören Aktan, Yücel Yavaş, Funda Altun, Özcan Altınay, Esra Gönbe, Esen Bilgin, Ece Vurur. Kısmet Gelinlik ve Optimed Hastanesi'nin sponsorluğunu üstlendiği tiyatro oyununa vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.