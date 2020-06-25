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Sahte para şebekesine polis darbesi

Tekirdağ’da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 5 şüpheli polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 5 şüpheli polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerle birlikte bir miktar sahte para da ele geçirildi.


Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevre yolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan kiraladıkları araçla yola çıkarak Muratlı esnafına ve vatandaşlara sahte para vermek için ilçeye gelen U.A., M.Ş., K.Ç., O.B. ve E.D. adlı 3'ü erkek, 2'si kadın toplam 5 şüpheli, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin amansız takibi sonucu araçları ile birlikte yakayı ele verdi.


Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerin aynı suçtan başka suç kayıtlarının olduğu da ortaya çıktı. Şüphelilerin kaçarken yırtıp attıkları sahte 200 TL'lik banknotlar ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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