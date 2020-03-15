İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahte para ve altınlarla yakalandılar

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sahte para ve altın ele geçirildi.


Jandarma ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri sahte para ve altınları Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde piyasaya sürmek isteyen D.B., Y.Y., B.G., N.Ö. ve Ö.Y. isimli 5 zanlıyı sahte para ve altınlarla birlikte yakaladı. Gerçekleştirilen operasyonda Y.Y. ve B.G. gözaltına alınırken, diğer üç kişi serbest bırakıldı. Sahte banknot ve bir miktar sahte altına ise el konuldu.


Zanlılar işlemlerinin ardından savcılığa sevke edildi. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.