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Sakatlanan takım arkadaşını sırtında taşıdı

Tekirdağ Süper Amatör Lig’de oynanan karşılaşmada, sakatlanan futbolcuyu takım arkadaşı sırtında saha kenarına taşıdı.

Tekirdağ Süper Amatör Lig'de oynanan karşılaşmada, sakatlanan futbolcuyu takım arkadaşı sırtında saha kenarına taşıdı.


Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde zirve takibini sürdüren Kapaklıspor, Çorlu 1947 Spor ile deplasman mücadelesi verdi. Mücadele centilmence görüntülere ev sahipliği yaptı. Karşılaşmanın 30. dakikasında, Kapaklıspor oyuncusu Koray Topçu bir pozisyonda sakatlandı. Sakatlanan oyuncunun yardımına takım arkadaşı Mücahit Göğüs koştu. Koray'ı sırtına alan Mücahit, saha dışındaki yardım ekibine kadar götürdü. Örnek davranış seyirciler tarafından büyük takdir gördü.

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