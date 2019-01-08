Şakayla başlayan kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki arkadaşın şakalaşmayla başlayan tartışması kanlı bitti. Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir firmaya ait şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede görevli işçilerden Hasan E. ile Aydın Ö. arasında yaşanan şakalaşma tartışmaya, tartışmada da kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Aydın Ö. belinden çıkardığı tabancayla Hasan E.'yi vurdu. Yaralanan Hasan E., kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırgan Aydın Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.