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Salgın mücadelesi şehrin dört yanına yayıldı

Korona virüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana yürüttüğü salgınla mücadele çalışmaları ile örnek gösterilen Süleymanpaşa Belediyesi, salgının yayılma hızının önüne geçebilmek için bütün imkanlarıyla mücadeleye devam ediyor.


Merkez mahallelerde olduğu kadar kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Belediyesine bağlı dezenfeksiyon ekipleri, Yazır Mahallesi'nde arındırma işlemi gerçekleştirdiler.


Ayrıca, merkez mahallelerdeki cadde ve kaldırımlarda gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra bütün otobüs durakları da titizlikle dezenfekte edilerek salgının yayılmasının önüne geçiliyor. Sadece yol, kaldırım ve otobüs durakları değil, hastane ve diğer resmi kurumların giriş-çıkışları, çocuk parkları, semt pazarları gibi kamusal alanlarda da düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor.



Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor


Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan özel ekipler, mesai mefhumu gözetmeden şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.



Vatandaşlara tedbir hatırlatması


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kurumsal önlemlerin salgının yayılmasının yavaşlatılmasında sınırlı bir etkiye sahip olduğu, en önemli korunma yolunun kişisel tedbirleri sıkı sıkıya uygulamak olduğu hatırlatıldı. Vatandaşlara mecbur olunmadıkça evden çıkılmaması, çıkılacaksa maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterilmesi, kalabalık ortamlardan uzak durulması, kapalı mekanlarda 15 dakikadan uzun süre kalınmaması ve mümkün olduğunca fiziksel temastan kaçınılması çağrısı yapıldı.

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