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Salgın mücadelesi sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Şehir merkezinde kamu binaları ile yoğun kullanılan cadde ve sokaklar, hastane girişleri ve otobüs durakları gibi kamusal alanlar dezenfekte edildi.


Çalışmalar kapsamında 100. Yıl, Namık Kemal ve Barbaros Mahallesi'nde ana arterler ile yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda arındırma çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Hükümet Caddesi ile Adnan Kahveci Caddesi de dezenfeksiyona tabi tutularak temizlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, Çarşı Polis Noktası, Adalet Sarayı girişleri ile çevresi ve 1. Kısım Devlet Hastanesi ile Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi özel solüsyonla dezenfekte edildi.



Salgın tedbirleri hatırlatıldı


Semt pazarları, otobüs durakları, çocuk parkları ve diğer kamusal alanlar da arındırma işlemlerinden geçirilerek salgının yayılma riski ortadan kaldırıldı.


Dezenfeksiyon çalışmaları ve diğer salgın tedbirlerinin salgın riski ortadan kalkıncaya kadar tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği ifade edilirken, vatandaşlara da kişisel tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi ve mecbur olmadıkça sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması konusunda hatırlatmada bulunuldu.

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