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Salgına karşı çocuklara özel hijyen paketi

Korona virüsü salgını ülkemizde yeniden yükselişe geçerken, Süleymanpaşa Belediyesi, özellikle okul çağındaki çocukları salgın tehdidinden korumak amacıyla Çocuk Hijyen Paketi dağıtımına başlıyor.


Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde steril şartlarda hazırlanan paketlerde çocuklara uygun maske, dezenfektan ve kolonya bulunuyor.


“Çocuklarımızı korumaya yönelik hijyen paketi hazırlıyoruz”


Çocuk Hijyen Paketi hazırlık aşamalarını yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile birlikte yapılan işlemler hakkında bilgi alarak, ekiplere kolaylıklar diledi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak, dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınına karşı, çocuklarımızı korumaya yönelik ek tedbirler kapsamında, hijyen paketi hazırlıyoruz. Süleymanpaşa'mızın çocukları için hazırladığımız ‘Çocuk Hijyen Seti' paketlerinde yer alacak maskeler, belediyemiz ekiplerince hazırlanıyor. Steril şartlarda gerekli işlemlerden geçirilerek paketlenen maskelerimizi, paket içeriğinde yer alan dezenfektan ve kolonyalarla birlikte çocuklarımıza ulaştıracağız,” diye konuştu.


Yüksel'den çocuklara ve gençlere çağrı


Salgın tedbirlerine uymanın önemini bir kez daha hatırlatan Yüksel, “Belediye olarak salgınla mücadeleye tüm imkânlarımızla devam edeceğiz. Velilerimize ve tüm hemşehrilerimize özellikle rica ediyorum, bu illetten bir an önce kurtulabilmemiz için maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok daha fazla hassasiyet göstermek zorundayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Oyun sonrası, okulda her teneffüste mutlaka ellerimizi bol köpükle yıkamalıyız. Maskelerimizin ön yüzüne dokunmamaya dikkat etmeli ve arkadaşlarımızla oynarken sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Bu belayı başımızdan elbirliğiyle def edeceğiz inşallah” diye konuştu.

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