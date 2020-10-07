Salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor

Özellikle sağlık kuruluşları ve sosyal etkileşimin yoğunlaştığı kamusal alanlarda yoğunlaşan çalışmalar ile salgının yayılma hızının önüne geçiliyor.

Hem sağlık çalışanları hem de herhangi bir sebeple hastanelere gitmek durumunda olan vatandaşları salgın riskinden korumak amacıyla, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devlet hastaneleri girişlerinde ve açık alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlaması ile birlikte okul bahçelerinde de dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya başlandı. Özellikle okul bahçelerinde çocuklarını bekleyen velilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ilkokullarda çalışmalara ağırlık veriliyor.

Ayrıca, salgın açısından en büyük risk grubunda bulunan yaşlı vatandaşların yaşadığı Zübeyde Hanım Huzurevi'nin açık alanları ve giriş-çıkışlarında da arındırma işlemi gerçekleştirilerek korona virüsünün bulaşma ihtimalinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de salgın tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Kırsal mahallelerdeki muhtarlıklar, okul bahçeleri ve köy meydanları arındırılıyor.