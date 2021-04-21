Salgınla mücadele her alanda sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ana caddeler ve sık kullanılan yollar, çocuk parkları ve kamusal alanlar dezenfekte edilerek salgının yayılma hızının azaltılması için mesai mefhumu gözetilmeksizin ciddi çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında çocuk parklarında dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilerek hem çocukların özgürce eğlenmeleri hem de ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını dışarıya çıkarabilmeleri sağlanmış oldu. Ayrıca, özel donanımlı araçlarla ana caddeler ve sık kullanılan yollarda da dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların yanı sıra yol kenarları, kaldırımlar gibi yerlerde de hem yabani ot ilaçlaması ile zararlı hayvanların üremesi önleniyor hem de Korona virüsü salgınına karşı arındırma işlemleri yapılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel birimler tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalarla eş zamanlı olarak, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler de apartman, site, pasaj ve sanayi sitelerinde dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirerek hem esnafa hem vatandaşlara destek veriyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede öncü çalışmalar ortaya koyduklarını dile getirerek, ilk günden bu yana titizlikle sürdürülen çalışmaların başarıya ulaştırılabilmesi için kişisel tedbirlerin de hassasiyetle uygulanması gerektiğini vurguladı. Yüksel, “Bu illetle mücadelemizi belediyemizin tüm imkânlarını seferber ederek ilk günden bu yana sürdürüyoruz. Örnek alınan çalışmalar üretmemizin yanında, bir yıldan uzun bir süredir kaynaklarımızın ve mesaimizin önemli bir kısmını da salgın mücadelesine vakfettik. Bizimle birlikte birçok kurum da bu mücadeleye katıldı. Ancak kurumsal olarak alınan önlemler salgınla mücadelede maalesef yeterli gelmiyor. Mutlaka ama mutlaka kişisel tedbirlerin de katı bir şekilde uygulanması gerek. Kıymetli hemşehrilerimizden istirham ediyoruz. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel temizlik kurallarına her birimiz sıkı sıkıya uymalıyız. Bu illeti defetmemizin başka bir yolu yok” diye konuştu.