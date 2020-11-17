Salgınla savaş sürüyor

Devlet hastaneleri ile kamu kurumlarının giriş çıkışları düzenli olarak dezenfekte edilirken, dezenfeksiyon araçları da her kullanım sonrası arındırılıyor.

Küresel bir hale gelen ve bir yıla yakın bir süredir de tüm dünyayı etkisi altında tutan Korona virüsü salgını ile mücadelesini sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Kısım Devlet Hastaneleri ile Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm giriş çıkışları ile araç park alanları özel solüsyonlarla ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Camiler, kamusal alanlar, kamu binaları ve pazaryerleri dezenfekte ediliyor

Kırsal ve merkez mahallelerdeki camiler arındırılarak vatandaşların güvenle ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çalışma gerçekleştiriliyor. Semt pazarlarının kurulduğu pazaryerleri gün sonunda tepeden tırnağa dezenfekte ediliyor. Ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydan ve kamusal alanlar sıklıkla temizleniyor. Hastaneler, kamu kurum binaları ve kamusal alanların yanı sıra çöp toplama ve dezenfeksiyon araçları da hizmete başlamadan önce en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilerek hem çalışanların hem de vatandaşların korunması sağlanıyor.

Vatandaşlara maske, mesafe, temizlik uyarısı

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgın tehdidi devam ettiği sürece belediye tarafından alınan tüm önlemlerin taviz vermeden uygulanacağı ifade edildi. Tekirdağ'da Korona virüsü vakalarının katlanarak arttığının vurgulandığı açıklamada vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami dikkat gösterilmesi gerektiği hatırlatması da yapıldı.