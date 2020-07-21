Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir saman deposunda yangın çıktı.

Olay, Muratlı'nın Küçükkepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kemal N.'ye ait kargir saman deposu ve eklentide henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle durum itfaiyeye bildirildi.

Yangın mahalline gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Yangında yaklaşık 2 bin saman kül olurken, binada da maddi hasar meydana geldi. Olayda kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.