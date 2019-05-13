Şampiyon Çorlu 2. Lig Final Grubu'nda

Bölge müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı.

Tekirdağ Büyük Erkekler Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve ardından Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 1. Bölge'de mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) ligin son haftasında Geçitspor'u konuk etti.

Kazananın şampiyon olacağı mücadelede rakibi Geçitspor'a karşı üstün bir performans ortaya koyan ÇBSK 1. periyodu 27 - 20, 2. periyodu 30 - 26, 3. periyodu 23 - 13, 4. ve son periyodu 28 - 19 galip tamamlayarak sahadan 108 - 78 galip ayrıldı. 6 takımın mücadele ettiği ligde oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan ÇBSK Erkek Basketbol Takımı, 847 sayı ile en skorer takım olurken yediği 618 sayı ile en az sayı yiyen takım oldu. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 1. Bölge müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü gruplarında ilk üç sırayı alan Ege Üniversitesi GSK, İzmir BŞB, Salihli Belediye, Anadolu Basket, Ankara Kayı Gençlik, Başkent Yenişehir, Volkan Aksoyspor, Özel İdare Gençlerbirliği ve Şutimspor ile birlikte Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) Final Grubunda mücadele edecek. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu karşılaşmaları, 20 - 25 Mayıs tarihlerinde Muğla'da oynanacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak Final Grubu karşılaşmalarında ilk üç sırayı alan ekipler, 2019-2020 sezonunda TB2L'de mücadele etmeye hak kazanacak.