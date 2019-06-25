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Şampiyon Ergene Velimeşespor umreden döndü

Türkiye 3.

Futbol Ligi 1. Grup'ta Play-Off maçlarını şampiyon tamamlayan ve gelecek yıl Türkiye 2. Futbol Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Ergene Velimeşespor'da teknik heyet ve futbolcular ile ailelerinden oluşan kafile umreden döndü. Kafileyi Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel karşıladı.


Ergene Velimeşespor Kulübü Başkanı Adem Memiş'in şampiyonluk primi olarak Umre programı vaadinin ardından gelen şampiyonluk sonrası mavi beyazlı takımın bazı futbolcuları ile teknik heyette görevli bazı isimler Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Adem Memiş'in de yer aldığı kafile ile Umre'ye gitmişlerdi.


Umre ziyaretinden dönen Ergene Velimeşespor kafilesini Velimeşe Mahallesi'nde yer alan Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan Naim Süleymanoğlu Tesisleri'nde karşılayan ise Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel oldu.

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