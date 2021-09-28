İhlas Haber Ajansı

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Sanayi sitesi önünde kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Murat Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. sevk ve idaresindeki otomobil ile T.K. yönetimindeki ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada iki aracın da sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 122 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

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