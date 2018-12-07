Sanayi ve ihracat sorunları yuvarlak masaya yatırıldı

Sanayi ve ihracat sorunları Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşuldu.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Gazetesi ve Euler Hermes Sigorta Firması tarafından organize edilen yuvarlak masa toplantısına Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Taşdelen, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan, Çorlu TSO Meclis Üyeleri Mehmet Manav, Ramazan Dumru, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ve Haber Müdürü Ece Ceyhun, Euler-Hermes Sigorta'nın Genel Müdürü Özlem Özüner, Pazarlama, Dağıtım Kanalları ve Ticari Tahsis Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gürcan Köseoğlu, Direkt Satış Kanalı Müdürü Berna Aktuvar ile Migiboy Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Öğücü, EST Panel Şirket Sahibi Nüvit Kırçuval, Else Elektrik Seyfettin Koçak, Bilkont Tekstil Ramazan Dumru, Polifarma Yetkilisi Vildan Kumrulu, Semilyon Ev Aletleri Erkan Toprak, UPR Tekstil Mehmet Elverdi, Pektaş Tekstil Nejla Pektaş, Alfa Kutu Altan Çinoğlu ve Devrim Matbaa Ambalaj Genel Müdürü Özgür Eski ve Çorlu TSO Genel Sekreteri İbrahim Karağöz katıldı.

Toplantıda ara eleman sorunları, Çerkezköy ve Çorlu'dan başlangıçla dünya ve Türkiye ekonomisi ile güvenli ticareti ve diğer sektörlerle ilgili çözüm önerileri de gündeme getirildi.