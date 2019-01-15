Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlar bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlar Trakya Kalkınma Ajansı'nda bir araya geldi.

Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla her üç ayda bir yapılacak olan düzenli toplantılar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumların Tekirdağ il genelindeki temsilcileri bir araya geldi. İlk kez düzenlenen Tekirdağ İstişare Toplantısına, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, KOSGEB Tekirdağ Müdürü Esin Sayın, KOSGEB Çorlu Müdürü Özay Cebeci, Türk Standartları Enstitüsü Tekirdağ İthalat Müdürü Seyit Akdoğan katıldı.

Ajans merkezinde gerçekleşen toplantıda, Bakanlığa bağlı kuruluşlarla iş birliğini geliştirmeye yönelik mekanizmalar ele alındı ve il sanayi yapısı değerlendirilerek güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri istişare edildi. Ardından Enerji Bakanlığı ile birlikte, Akkuyu ve Sinop nükleer santral projelerinde yüklenici firma yetkililerinin Tekirdağ'da ağırlanması görüşüldü ve yeni açıklanacak olan KOSGEB destekleri incelendi. Son olarak kamu, üniversite, sanayi iş birliği çalışmaları değerlendirilerek, bir sonraki toplantı için hazırlık yapılacak konular belirlendi.