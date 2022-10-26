Saray Devlet Hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi hizmete girdi

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, “Saray Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Gökhan Özdemir gözetiminde Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Hüseyin Arslan yönetiminde kurulan ve hayırseverlerimizin bağışları ile desteklenen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ünitemizde temel fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra geçtiğimiz aylarda hizmete giren Palyatif Bakım Servis hastalarımızın yatış sırasındaki temel hizmetleri de desteklenecektir. Hastanemizde ayrıca başta ciltteki yara dokularının iyileşmesi, cildin temel işlevlerinin geri kazandırılması, cilt eklerinde kaybın azaltılması gibi işlevleri bulunan mezoterapi uygulaması da aile hekimimiz Uz. Dr. Elif Özdemir'in yönetimindeki ekibimizce başlatılacaktır. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı, hastalarımıza şifa olmasını temenni ederiz” denildi.