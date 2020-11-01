Saray ve Büyükyoncalı'nın kurtuluşu törenle kutlandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinin ve Büyükyoncalı Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü törenle kutlandı.

Saray ve Büyükyoncalı Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü törenleri, pandemi tedbirleri kapsamında aynı zamanda yapıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Süleyman Akbay, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, siyasi parti temsilcileri, gaziler, daire amirleri, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal gerçekleştirdi. Ünal, konuşmasında 98. kurtuluş yıl dönümünün ilçelerine hayırlı olmasını diledi.

İhsan Uzun Ortaokulu öğrencisi Pınar Değirmenci'nin “Bugün Kurtuluş Günü” adlı şiiri, Mustafa Kemal Atatürk Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Melik Terzi'nin de “Vatan Türküsü” adlı şiiri okumasının ardından tören Saray Belediyesi personellerinden Volkan Turan ve Gökhan Esen tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından tören sona erdi.