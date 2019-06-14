Saray'da karne heyecanı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de tüm yurtta olduğu gibi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonunda çalan son ders ziliyle, 470 öğretmen ve 8 bin 171 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Saray İlçe Kaymakamı Adnan Tezcan, Saray Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak ve Saray İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurettin Akkoç ilçedeki okulları gezerek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.

İlk olarak Kemalpaşa Anaokulunu ziyaret eden Kaymakam Tezcan, minik öğrencilerin karnelerini takdim etti. Kaymakam Tezcan, daha sonra sırasıyla Cumhuriyet İlkokulu ve Atatürk Ortaokuluna giderek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Kaymakam Tezcan, öğrencilerle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Saray'da da öğrenciler bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakarak karne sevinci yaşarken bazı sınıflarda öğretmenler ve öğrenciler gözyaşlarını tutamayıp duygusal anların da yaşanmasına sebep oldu.