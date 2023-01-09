İhlas Haber Ajansı

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Saray'da şüpheli araçtan 40 şişe sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 40 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 40 şişe sahte alkol ele geçirildi.


Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nde alınan duyum üzerine; Saray İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarınca bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrol sonucu E.T., E.B. ve Ö.G. isimli şahıslara ait 40 şişe sahte alkol ele geçirildi. Şahıslarla ilgili işlem başlatılarak, sahte alkoller muhafaza altına alındı.

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