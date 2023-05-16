Saray'da 'tarla günü' düzenlendi

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Sofular Mahallesi'nde kurulan demonstrasyon alanındaki tarla günü düzenlendi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ise Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan “Yeniliklere Açık Benim Çiftçim” eğitim ve yayım projesi çerçevesinde Sofular Mahallesi'nde kurulan demonstrasyon alanında tarla günü yapıldı. Yapılan konuşmalarda hayvan yetiştiriciliğinde yem bitkilerinin önemi, enstitü tarafından tescil ettirilen çeşitler ve kurulan demonstrasyon alanı hakkında bilgiler verildi.

Yem bitkisi ekilişlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde enstitü bünyesinde tescil ettirilen yalın yulaf çeşitleri Elmas, Kaymaklı, Küçükyayla, yem bezelyesi çeşidi kurtbey ve yaygın fiğ çeşidi kristal ile demonstrasyon çalışması yapıldı.

Yalın yulaf ekilişi Elmas, Kaymaklı ve Küçükyayla yulaf çeşitlerinden birer dekar olmak üzere toplam üç dekar, Kristal fiğ ve Kahraman yulaf çeşidi karışımı bir dekar ve Kurtbey yem bezelyesi ve Kahraman yulaf çeşidi karışımı bir dekar olmak üzere toplamda beş dekar ekilişle demonstrasyon kuruldu.

İl Müdürü yanında proje yürütücüsü, enstitü personeli, muhtarlar, STK temsilcileri, kurum personeli ve önder çiftçilerin katıldığı tarla günü etkinliği biçim yapılarak sona erdi.