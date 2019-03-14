Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Çorlu'da önce seçim bürosu açılışına katıldı, ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Jülide Sarıeroğlu Çorlu'da seçim bürosu açtı

Seçim bürosu açılışı öncesi Dere Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen Sarıeroğlu, “Siyasette herkesin farklı görüşü olabilir, bir istikameti olabilir ama yerel yönetimler anlamında aslında tercih yapılacağı zaman çok fazla ideolojik yaklaşım olmaması gerekiyor. Hizmetten yana sevdadan yana, işte biz diyoruz ki gönül belediyeciliği, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız diyor ki; üretken belediyecilik. İkisini harmanladık ve biz yola çıktık. Şuanda belediyecilik demek AK Parti demek. Şu anda bakın biz kimseyi ayrıştırmıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Türkiye'de bir fotoğraf var şu anda, milletimiz bu fotoğrafın farkında, biz herkesin oyuna talibiz. Kim olursa olsun nereden olursa olsun hangi görüşe sahip olursa olsun Kürdü, Türkü, Lazı Çerkezi, Zazası, Balkanı, göçmeni, Alevisi, Sünnisi tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Tüm vatandaşlarımıza da ayrımsız ötekileştirme olmadan hizmete talibiz.” dedi.

“Seçimsiz 4 buçuk sene Türkiye için fırsattır”

"Artık 4 buçuk sene seçimsiz bir dönem" diyen Sarıeroğlu, “Emeklisi, işçisi, çiftçisi, esnafı, işvereni kim olursa olsun kadın erkek genç yaşlı engelli çocuğunuz herkesin ihtiyaç duyduğu talep ettiği beklenti içinde olduğu konuları masaya yatırıp çözebilmek daha ileriye götürebilmek adına önemli. 17 yıldır zaten yaptık. Devrim niteliğinde, bunları daha bir ileri aşamaya götürebilmek için seçimsiz bir 4 buçuk sene Türkiye için bir fırsattır. Tekirdağ için bir fırsattır. Çorlu için bir fırsattır. Ben buradaki kalabalıktan görüyorum, Çorlu bu fırsatı iyi değerlendirecek. Tekirdağ'da fırsatı çok iyi değerlendirecek” diye konuştu.

Sarıeroğlu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi

AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ve diğer partililerle birlikte açılış kurdelesini kesen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu daha sonra Çorlu Öğretmenevi'ne geçerek burada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada da kısa bir konuşma yapan Sarıeroğlu, “Türkiye'miz açısından böyle yepyeni güzel bir sayfanın istikrarın devam ettiği, belediyecilik anlamında Tekirdağ'da, Çorlu'da daha güzel bir hikayenin, kadınları gençleri engellileri yaşlıları hisseden onların ihtiyaç duyduğu hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturabildikleri yaşlı dostu kadın dostu genç dostu engelli dostu imar çalışmaları ile ilgili şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak, çevrecilik anlayışı ile yeni yatay mimarinin hakim olacağı bir anlayışın hakim olacağı sosyal belediyecilik inşa edileceği inşallah yeni bir dönem olur. Bunun güzel satırları o yeni sayfaya yazılır diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.