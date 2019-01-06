Sarıkamış şehitleri için yüzlerce kişi yürüdü

Tekirdağ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıldönümünde donarak şehit olan on binlerce asker için anma yürüyüşü düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce anma yürüyüşü düzenlendi. 81 ilde yapılan anma yürüyüşü kapsamında Tekirdağ'da da Sarıkamış şehitleri anıldı. Süleymanpaşa ilçesi Turizm Otelcilik Uygulama Oteli önünden başlayan ve yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş, Türk bayrakları eşliğinde sahil dolgu alanda son buldu. Burada İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sarıkamış şehitleri ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra program katılımcılara çorba ikramı ile son buldu.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ülkü Uslu programda yaptığı konuşmada, “Ağır hava şartlarında 90 binlik ordumuz çok acı bir şekilde şehit olmuştu. Biz bugün burada olan vefamızı göstermek için buradayız. Bu topraklar için toprağa düşenlere vefamızı belirtmek için buradayız. Yoksa bu rahat yürüyüşümüzle eksi 30 derecede vatanı için uyuyup uyanmamayı anlamak ne mümkün” dedi.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ülkü Uslu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.