Şarkıcı Melek Mosso'dan sarılmak isteyen başkana: "Sonra sıkıntı olmasın"

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde konser veren şarkıcı Melek Mosso, kendisine sarılmak isteyen Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye imalı yanıt vererek "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi.

Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hıdırellez Şenlikleri' çerçevesinde şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ'da konser verdi. Konser sırasında Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Mosso'ya çiçek takdim etti. Çiçek takdimi sırasında Başkan Tepe, Mosso'ya sarılmak istedi. Bu davranışa karşılık imalı bir cevap veren Mosso "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi. İkili sarıldıktan sonra Mosso şarkılarına devam etti.