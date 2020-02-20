Şarköy Devlet Hastanesi'nde çocuk kütüphanesi ve oyun alanı açıldı

Tekirdağ Şarköy ilçesi Devlet Hastanesi'nde Çocuk Servisinde Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanı bölümü açıldı.

Şarköy İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız, Şarköy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Yücel Polat, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Sertkaya tarafından Çocuk Servisinde Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanı bölümünün açılışı gerçekleştirildi.

Şarköy Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde yatan çocuk hastaları için oluşturulan Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanında çocukların, günün belirli saatlerinde refakatçilerinin kontrolü altında vakit geçirmeleri, kişisel ve motor becerilerini geliştirmelerinde ve hastane ortamının içinde keyifli ve eğlenceli vakit geçirmelerine olanak sağlandığı ifade edildi.

Şarköy Kaymakamı Yıldız, yeni Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören tüm çocuk hastalara ilk yapboz hediyesini verdi.

Öte yandan, Şarköy Devlet Hastanesi'nde dijital sistem uygulamasına geçileceği belirtildi.