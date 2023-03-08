İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şarköy'de 52 ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde jandarma 52 ton kaçak içki ele geçirirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma 52 ton kaçak içki ele geçirirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içkiye geçit vermiyor. Ekipler, ilçeye bağlı Çınarlı Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. İşletmeye düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 52 ton kaçak içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olaya ilişkin işletme sahibi D.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.