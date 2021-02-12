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Şarköy'de afet farkındalık eğitimi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, ilçe kültür merkezinde afet farkındalık eğitimi verildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, ilçe kültür merkezinde afet farkındalık eğitimi verildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021 yılını afet yılı ilan ettiklerini duyurmasının ardından afet eğitimleri hız kazandı. Bu kapsamda Tekirdağ AFAD tarafından eğitimler yapılıyor. Şarköy ilçesi ilçe protokolü, muhtarlar, din görevlileri ve gönüllülere dört bölüm halinde 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, ilçe kültür merkezinde afet farkındalık eğitimi verildi.


Katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

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