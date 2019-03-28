Şarköy'de kitap okuma yarışması düzenlendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Gazi Süleyman Paşa Camii Müezzin Kayyımı Yaşar Özen tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının Gençliğe Değer Projesi kapsamında Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma yarışması düzenlendi.

Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen etkinlikte bir dakika içerisinde en fazla kelime okuyan Şarköy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri belirlenerek çeşitli hediyeler verildi.

Gazi Süleyman Paşa Camii Müezzin Kayyımı Yaşar Özen, "Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, kendine güven duygusunu geliştirmek, sosyal ve kültürel alanda aktif bireyler yetişmesine katkı sağlamak, kitap ve okuma üzerine farkındalık oluşturmak, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla böyle bir yarışma düzenledik" dedi.

Etkinlik yarışmaya katılan öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve "Peygamberimiz ve Gençlik" kitabının hediye edilmesiyle sona erdi.