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Şarköy'de yaz Kur'an-ı Kerim kursları başladı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik Kur’an-Kerim öğretimi, Hz.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik Kur'an-Kerim öğretimi, Hz. Peygamber'in hayatı, ahlak ve inanç esasları gibi derslerin verileceği iki aylık eğitim dönemini kapsayan yaz Kur'an-ı Kerim kursları başladı.


Gazi Süleyman Paşa Camii'nde “Geldi Yaz Tatili Şimdi Kur'an Öğrenme Vakti”, “Haydi Koş Gel Camiler Seninle Güzel” temasıyla başlayan yaz Kur'an-ı Kerim kurslarında Kur'an-ı Kerim, siyer, inanç, ibadet ve ahlak dersleri gibi konuların işleneceği belirtildi. Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen yaptığı açıklamada, Sevgili Peygamberimizin “Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir” buyurduğunu söyleyerek, en hayırlı olmak için çocuklarımızı camilerimize dinimizi, kitabımızı öğretmek üzere göndermemiz gerektiğini; kurs süresince sportif faaliyetler, dini yarışmalar ve ikramlarda bulunulacağını ifade etti.


Yaz Kur'an-ı Kerim kurslarına devam etmek isteyen öğrenciler için kayıtların devam ettiği belirtilerek, verilecek eğitimin ardından kursların 26 Ağustos 2022 Cuma günü sona ereceği bildirildi.

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