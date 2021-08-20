Şarköy'de Yaz Kur'an-I Kerim Kursları sona erdi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde açılan Yaz Kur'an-ı Kerim Kursları, düzenlenen programla sona erdi.

Şarköy İlçe Müftülüğü tarafından açılan ve onlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere temel dini bilgiler ve siyer eğitimi aldığı, bunun yanında milli ve manevi değerlerle buluştuğu Yaz Kur'an-ı Kerim Kursları tamamlandı. Gazi Süleymanpaşa Camii'nde Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ve Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Yılmaz ve öğrencilerinin de katılım gösterdiği kapanış programında, öğrencilere katılım ve başarı belgeleri takdim edilerek ikramda bulunuldu.

Programda öğrencilerle bir araya gelen Şarköy Müftüsü Menderes Karapunar, öğrencileri tebrik ederek programda emeği geçenlere teşekkür etti.