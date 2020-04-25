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Şaşırtan cisim yine ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı havada ikinci kez görülen bir cisim, o anları kayda alan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı havada ikinci kez görülen bir cisim, o anları kayda alan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.


Camiatik Mahallesi'nde oturan vatandaşlar akşam karanlığında evlerinin balkonuna çıktığı esnada havada parlak ve garip bir cisim olduğuna ikinci kez şahit oldu. O anları cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, beyaz renkli ışıklar saçan cismin görüntüsünü şaşkınlıkla izlediğini söyledi.


Bir türlü anlam verilemeyen garip cismin zaman zaman gözden kaybolduğu belirtilirken, vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

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