İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gizlenen uyuşturucuyu narkotik polis köpeği 'Larissa' buldu.


Polis ekiplerinin Cemaliye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda bir şahsın üzerinde arama yapan polis, şahsın bulunduğu ağaçlık alanda da narkotik polis köpeğinin de katılımıyla arama yaptı.


Yapılan aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde toplam 48 fişek eroin maddesi ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak H.S. adlı şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.