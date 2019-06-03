SATİVES ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı

Tekirdağ'da Sanayi Ticaret ve Esnaf Derneği (SATİVES), Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 94 aileye erzak dağıttı.

Ramazan Bayramı'nda maddi durumu iyi olmayan ailelere yardım elini uzatan SATİVES, Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Çorlu'da ihtiyaç sahibi 94 aileye erzak kolisi dağıttı. Yardım kampanyasına dernek dışından bazı iş adamları ve bölge esnafı da destek verdi.

SATİVES Başkanı Erol Buz, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Bunun için bu mübarek ayda engelli vatandaşlarımız ile iftar sofrasında buluştuk. Bu birliği ve beraberliği devam ettirmek için bu kez dernek yönetimi olarak bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak dağıtımı gerçekleştirdik. Başta Timur Çalık olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerime ve dernek üyelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Allah niyetimizi kabul etsin'' dedi.