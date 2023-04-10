Savunma sanayiinin yeni merkezinin Çerkezköy TSO'da olması için görüş birliğine varıldı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ofisi'nin Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ÇTSO) kurulması yönünde görüş birliğine varıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler'in ev sahipliğinde istişare toplantısı gerçekleşti. Düzenlenen toplantıya Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan katıldı. OSB'de gerçekleşen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Savunma sanayiinin son 10 yıldaki artış oranı genel ihracatın artış oranının 4 buçuk kat üzerinde. Birçok sektörden firmayı barındıran ve üretimin üssü konumunda bulunan bölgemiz ise istihdam oranları, ileri teknoloji ürün üretimi yapan firmalarda da artış gösteriyor. İleri teknoloji üretimi yapan 40, orta ileri teknoloji üretimi yapan işletme sayımız ise 577. Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerini ön planda tutan işletmelerimizin birçoğu savunma sanayii sektöründe de faaliyet göstermeyi sabırsızlıkla beklemektedir. Bu kapsamda üyelerimiz ile yapılan anketler sonucunda ‘savunma sanayii sektöründe faaliyette bulunmak isteyip istemediği' sorusuna yüzde 91 oranında evet cevabını vermiştir. Ayrıca anket sonuçlarının değerlendirilmesinden Düzce, Adapazarı, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli lokasyonunda yer alan firmaların ülkemizin üretim, ihracat, Ar-Ge alanlarında en yetenekli firmaların kümelendiği alan olduğu değerlendirilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda da Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ofisi'nin odamızda ayırdığımız yerde hizmete başlamasını beklediğimizi ve isteğimizi dile getirdik. Bu konuda ortak görüş, ofisin odamızda açılmasından yana oldu” diye konuştu.

Son durak Ankara olacak

Çetin, “Burada ortak bir karar aldık ve bu karar neticesinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ofisi'nin odamızda kurulmasını istiyoruz. Bunun için de en kısa süre içerisinde Ankara ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde de K belgesinin odamızdan alınabileceğinin müjdesini vermiştik. Üyelerimiz için bir sorun haline gelen bu durumu çözmenin mutluluğunu ayrıca yaşarken ,Savunma Sanayii Ofisi'nin de odamızda açılması ile hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyor olacağız. Bölgemizin ticaret hacmini de arttıracak olan savunma sanayii, ülkemiz ticareti için de ayrı bir önem taşıyor. Durmak yok, üyelerimiz için, üyelerimizin ticareti için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.