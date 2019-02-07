Şehidinin acısına 3,5 yıl dayanabildi

Şehit oğlu Çağlar İnan'dan geriye kalan bir tutam saçla hafızalarda yer edinen Aynur İnan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayatını kaybetti. Şehit annesi Çorlu'da gözyaşları arasında defnedildi.

2015 yılı Aralık ayında vatani görevini yaptığı Ağrı'da nöbet dönüşü silah arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla şehit olan Piyade Çavuş Çağlar İnan'ın annesi Aynur İnan hayatını kaybetti. Aynur İnan Çorlu Merkez (Otogar) Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Havuzlar Mezarlığı'nda defnedildi.

Şehit annesi İnan'ın cenazesine Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Aynur'un eşi şehit babası Davut İnan, şehit aileleri, askeri erkan ve İnan ailesinin yakınları katıldı.

Askere giderken kestirdiği saçlarını annesine vermiş ve LÖSEV'e bağışlamasını istemişti

Çağlar İnan'dan geriye kalan bir tutam saçı eline alan ve oğluyla ilgili anılarını paylaştığı görüntüleri akıllarda yer edinen anne Aynur İnan, "Çağlar ile ilgili o kadar çok anı var ki, hangisini paylaşayım, mesela saçımız var. Yavrucuğum o kadar iyi bir çocuktu ki o sesi hala kulaklarımda yankılanıyor. Saçlarını bir gün önce kestirdi. 'Anne ben bunları LÖSEV'e bağışlayacağım, ama vaktim olmadı, sen götür ver' dedi. Ben de dedim ki 'oğlum sen bu eve geri gelmeden ben bu saçları kimseye veremem.' İyi ki de vermemişim. 'Sen git, gel kendin götür, bağışla' dedim. 'Düşünceni takdir ediyorum ama ben bunu yapamam' dedim. 'Git, gel kendin götür ver' dedim. Ve şu an o saçları elimde kaldı. Yapamadım, veremedim, veremiyorum. Onun isteği yerine gelsin diye gittim yine bağışımı yaptım ama saçlarını veremedim" şeklinde konuşmuştu.

2015 yılı Aralık ayında vatani görevini yaptığı Ağrı'da nöbet dönüşü silah arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla şehit olan Piyade Çavuş Çağlar İnan, 14 Aralık 2015 tarihinde Çorlu Süleymaniye Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından Çorlu Şehitliği'ne defnedilmişti.