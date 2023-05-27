Şehir merkezinde metruk bina alev alev yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehrin merkezinde bulunan metruk bina alev alev yandı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami - Ortacami Mahallesi'nde meydana geldi. Metruk binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında metruk binanın dibinde bulunan otoparktaki araçlar olası olumsuz duruma karşı başka alana çekildi.

Alevler çatıyı sardı

İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelirken, rüzgarın da etkisiyle alevler binanın tüm çatısını sardı. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.