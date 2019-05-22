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Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.


Şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna verilen iftar yemeğine İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Tekirdağ Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Gökşen Aydın, İl Emniyet Müdür yardımcıları Serkan Üstün ve Yılmaz İpar, Çerkezköy ve Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve aileleri katıldı. Programa katılan şehit aileleri ve gaziler, düzenlenen etkinlik için İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine teşekkür ettiler.

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