Şehit bekçinin adı polis botuna verildi: Şehit annesi botu görünce gözyaşlarına boğuldu

Tekirdağ'da mahalle kavgasına müdahale ederken şehit düşen Bekçi Gökçen Koşal'ın adı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılan deniz polisi botuna verildi. Botun fotoğrafını gören şehidin annesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Tekirdağ'da geçtiğimiz yıl mahalle kavgasına müdahale ederken şehit olan Çarşı Mahalle Bekçisi Gökçen Koşal'ın isminin Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğün bünyesine kazandırılan deniz botuna verilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde tören gerçekleştirildi. Törene; şehidin annesi Kamile Koşal, babası Hüseyin Koşal ve kardeşi Hamdiye Gökçe Koşal'ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile şehidin arkadaşları katıldı.

Törende, İl Emniyetin emrinde Marmara Denizi'ndeki olaylara müdahale edecek deniz polis botu gezildi. Daha sonra şehidin annesi Kamile Koşal'a, Vali Yıldırım tarafından şehidin fotoğrafının da olduğu deniz polisi botu resmi takdim edildi. Şehidin annesi, fotoğrafa sarılarak gözyaşı döktü.Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.