Şehit eşinin üniforması ile törene katıldı

Sakarya'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ Valiliği önünde düzenlendi.

Tekirdağ Eski Valilik Meydanı'nda düzenlenen törene Tekirdağ protokolü, askeri yetkililer ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün (40) ailesi ile yakınları katıldı. Şehidin eşi Canan ile annesi Fatma Akgöz ve babası Basri Akgöz tören boyunca güçlükle ayakta durabildi. Törende şehidin eşi ve oğlu şehit Akgöz'ün üniformasını giydi.