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Şehit mezarına bırakılan not duygulandırdı

Kocaeli’de 2006 yılında meydana gelen helikopter kazasında 3 arkadaşıyla birlikte şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk’ün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki mezarını ziyaret edenler duygulandıran notla karşılaştı.

Kocaeli'de 2006 yılında meydana gelen helikopter kazasında 3 arkadaşıyla birlikte şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki mezarını ziyaret edenler duygulandıran notla karşılaştı.


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle birçok vatandaş mezarlıkları ziyaret etti. Şehit mezarlıklarını da ziyaret eden vatandaşlar Kocaeli'de geçirdiği helikopter kazası sonrası şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün mezarında duygulandıran bir notla karşılaştı. Şehit pilotun anne ve babasına yazılan ve bir ilkokul öğrencisi tarafından yazıldığı değerlendiren not görenlere duygu dolu anlar yaşattı. “Sevgili şehit abimizin annesi ve babası” sözleriyle başlayan notta şu ifadelere yer verildi; “Siz bu bayramda üzgünsünüz. Ama unutmayın ki şehitler ölmez.”


Çorlu Şehitliği'ni ziyaret edenlerin karşılaştığı not görenleri duygulandırdı.

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